L'ex attaccante, tra gli altri club, del, Stefan Schwoch, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss riguardo al possibile arrivo dialla guida della squadra partenopea. Aurelio De Laurentiis ha dichiarato di considerare Conte come la sua prima scelta per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Ecco le sue parole: "Conte considera il Napoli una panchina di grande importanza, e sarebbe un ambiente ideale per lui perché la città lo stimola. Antonio è una persona che non fa compromessi.Tuttavia, vorrei dire una cosa. Se De Laurentiis pensa di interferire negli spogliatoi come ha fatto quest'anno, allora farebbe meglio a non scegliere Conte perché lui non lo permetterebbe mai. Personalmente, credo che De Laurentiis sia una persona intelligente e penso che capisca che non dovrebbe mai intervenire né sul terreno di gioco né negli spogliatoi."