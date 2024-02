A TV Play, Fabrizioha parlato così di Inter e Juventus: "Vlahovic ha due palloni giocabili a partita e se li sbaglia prende 4 in pagella, oggettivamente è più facile giocare in squadre in cui hai tante occasioni. Arnautovic in Champions contro l'Atletico ha avuto la fortuna che Lautaro abbia sbagliato il gol. Questa è la differenza tra le squadre che concedono ai loro attaccanti una o due occasioni a gara, e quelle che invece, come l'Inter, permettono ai loro giocatori di sbagliare qualcosa, sapendo che possa arrivare sempre quell'occasione in più. Arnautovic sarebbe uscito dal campo depresso mentre a fine partita il giocatore ha vinto il premio come migliore del match e oggi ha un umore diverso"."A Monaco di Baviera non hanno di certo problemi economici. L’essere molto metodico di Conte, inoltre, si sposa bene con la mentalità tedesca e credo che sia un matrimonio che possa andare a buon fine. La lingua è l’unico scoglio, se impara il tedesco bene, altrimenti è un problema".