Antonioè stato avvistato in tribuna allo Stadio Olimpico Grande Torino per assistere al match tra ildi Juric e ladi D'Aversa, valido per la 25ª giornata di campionato. L'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ha una storia legata al calcio italiano, avendo iniziato la sua carriera da calciatore proprio con la maglia del Lecce, dal 1985 fino al novembre del 1991, prima di passare alla Juventus.In Italia, Conte ha allenato diverse squadre, tra cui Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus e Inter, conquistando tre scudetti sulla panchina bianconera e un titolo con i nerazzurri. Ha inoltre lasciato un'impronta significativa anche nel calcio inglese, guidando Chelsea e Tottenham durante il suo percorso professionale.