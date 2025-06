Antonio Conte a Sky: 'Del Piero accettò di non essere titolare, se mi avesse chiesto un altro anno...'

Antonio Conte su Del Piero: le parole

Antonioè stato ospite di "Federico Buffa Talks", produzione Originale firmata Sky Sport, L'allenatore del Napoli ha toccato tanti argomenti, la puntata uscirà integralmente nella giornata di domani venerdì 12 giugno ma intanto sono uscite alcune anticipazioni e una di queste riguarda l'ultima stagione di Ache fu anche la prima di Conte sulla panchina bianconera, quando arrivò il primo dei nove scudetti consecutivi."DETERMINANTE PER LO SCUDETTO" - "Ale fu veramente importante perché accettò di non essere un titolare sempre, ma ti dico che nei momenti in cui la palla scottava lo facevo giocare. E' stato determinante per quello scudetto".

"Ad inizio stagione era capitata quella cosa che Andrea (Agnelli, ndr) aveva annunciato che sarebbe stato il suo ultimo anno. Ti dico sinceramente chealla Juve. Dopo che vinci uno scudetto, poi lui si è comportato da grande campione".