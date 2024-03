Conte Juve, la situazione

Valzer di panchine in Serie A e al centro delle voci di mercato c'è anche Antonio. Il tecnico salentino é il nome preferito per la panchina dele forse non è un caso la presenza dello stesso ex Inter e Juve a San Siro. C'era infatti anche lui ad assistere a Milan-Empoli in compagnia di Fedez, rapper e supporter rossonero. I due hanno pranzato insieme al ristorante di Carlo Cracco e poi si sono gustati il match delle 15.Ma il nome di Antonio Conte viene accostato anche alla Juventus. Da parte sua, l'allenatore salentino sarebbe ben disposto ad un ritorno alla Continassa. Al momento, però, nell'ipotesi di un cambio in panchina, la dirigenza bianconera sarebbe più propensa ad un altro tipo di profilo. Un profilo come quello di Thiago Motta.