A Viva el Fútbolha detto la sua su: "Io penso che può anche fare 20 goal, ma non mi va a cambiare nulla. Che significa? Ricordiamoci che in sei anni o sette Immobile ha fatto più di 200 goal, cambia poco. Il problema è che laha bisogno di un nove diverso, nel senso che ha bisogno di uno che sa giocare a calcio. Il Tevez della situazione, quando era Tevez, o uno che allo stesso tempo faceva meno goal come Vucinic, un signor giocatore. Ok può fare dei goal, però chi può servirlo? Lo devi mettere nelle condizioni dove lui deve toccare una palla di prima e calciare in porta, oppure stoppare nelle condizioni migliori come ha fatto a Verona e fare goal. Se lui invece deve fare già qualche tocco in più fa già una grande fatica. L’unico che può infilarlo è Yildiz, che gli può mettere qualche palletta".