Antonio, ex calciatore tra le altre della Juventus ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24. Queste le sue parole sulla Juventus:"La Juventus il suo obiettivo l'ha raggiunto, la Champions, ma dall'esterno non siamo abituati a vederla lottare per il 3°-4°posto. Comunque la squadra ha reagito bene alla scorsa stagione. Se qualcuno storce il naso se dovesse vincere la Coppa Italia, sbaglia. Indubbiamente non ha entusiasmato questa Juve, ma il risultato è raggiunto e il calcio attuale tiene conto di un aspetto economico importante e sappiamo cosa dovrebbe pagare la Juve se Allegri dovesse andar via".