Luca Antonini, ex difensore tra le altre del Milan, ha parlato a TMW Radio di Cristiano Ronaldo, stella della Juve, impegnato questa sera proprio contro i rossoneri: "Quando hai uno come lui, devi valorizzare le sue caratteristiche e adattare la squadra su di lui. Tante volte Ronaldo non si vede - ha proseguito Antonini - ma determina eccome, anche se non è al meglio. Sarri sa che deve far ruotare la squadra attorno a lui".