L’amministratore delegato dell’Interè tornato a parlare di Superlega nel corso di un’intervista concessa a Radiocor. Il dirigente dei nerazzurri, che inizialmente avevano deciso di far parte del progetto, ha spiegato il motivo per cui l'Inter ha poi abbandonato:"La Superlega era un grido d’allarme, ma doveva essere. Noi come Inter non eravamo oltranzisti, ma non appena i club inglesi hanno abbandonato il progetto è venuta meno la natura stessa del format e abbiamo immediatamente deciso di non procedere".