Così Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, a un evento online organizzato dalla Rcs Academy: "L'arrivo di Antonio Conte ha dato slancio ai risultati sportivi dell'Inter, con il secondo posto in campionato e la finale di Europa League. D'altro canto però, anche a livello societario, abbiamo costruito un brand globale, con l'obiettivo di tornare ad essere uno dei club più importanti a livello europeo. Taglio stipendi calciatori? Problema da affrontare il prima possibile per garantire la continuità e la sopravvivenza del sistema. Il problema nasce ben prima della pandemia, è giusto che facciamo autocritica. A questo punto però il tema è diventato insostenibile per i club. Oggi, nel post Covid, l'incidenza dei salari sul fatturato sfiora il 70-80%: con questi dati non c'è industria che possa reggere a lungo senza una riforma".