Gonzalo Higuain, la rivelazione di Antonella Fiordelisi

Antonellaè una notaedma anche schermitrice. Nata a Salerno nel marzo 1998. Ha partecipato ad alcuni programmi Tv come Grande Fratello Vip, Temptation Island e Pechino Express. Quando aveva 18 anni è statadall'attaccante all'epoca alla Juventus Gonzalo. Lo aveva svelato nel corso del Grande Fratello Vip ed è tornata sull'argomento ai microfoni di Chi, noto settimanale italiano. Queste le sue parole:"Quando mi ha scritto avevo 18 anni. Mi metteva i like sui social alle fotografie. Poi mi ha scritto in privato chiedendomi di inviargli altre foto. Io rifiutai, non so quante altre lo avrebbero fatto e lo dissi, lo feci sapere. Non lo rifarei, il mio numero di cellulare è finito su tutti i giornali a causa di questo gossip".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.