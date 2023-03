Non solo bomba sexy e storica ex di Gonzalo Higuain, ma anche regina del gossip.dall'interno della casa del Grande Fratello Vip fa parlare di sé per quanto fatto fuori prima di entrarci. In occasione della Gf Game Night, la modella campana è stata chiamata a rispondere ad una domanda scabrosa sulle sue relazioni passata fatta da Edoardo Tavassi. La più sexy del GF Vip, così è stata ribattezzata, ha dovuto raccontare 3 dei personaggi famosi con cui ha avuto un flirt e, fra questi, c'è anche l'attaccante dell'Inter, Joaquin Correa: "Più che famosi, direi conosciuti. Il primo è Francesco Chiofalo. Poi Ignazio Moser e".