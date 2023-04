Giancarloè intervenuto ad un evento a Coverciano. La leggenda viola ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti. Queste le sue parole riprese da Violanews: "Castrovilli gioca poco, pensavo giocasse di più. Chiaro che quando vinci cambi poco la formazione, e capisco Italiano. Ma il ragazzo quando è stato messo in campo ha fatto il suo. Coppa Italia? Sia la Juve che l'Inter sono in difficoltà. Fra le due preferirei l'Inter. La Juve se gli rientrano certi giocatori è una squadra tosta, e ha solo quell'obiettivo. La Fiorentina attuale è doveroso che abbia raggiunto questi standard, migliorare non sarà facile."