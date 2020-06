Giancarlo Antognoni, dirigente e bandiera della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rtv 38 in merito al mercato della Viola, in particolare soffermandosi su Sandro Tonali, che difficilmente verrà acquistato dal club di Firenze: “Lo volevamo ma ora lo cercano squadre che fanno la Champions quindi è dura. Anche se secondo me per lui forse la Fiorentina sarebbe un passaggio più giusto”. Juventus e Inter da tempo seguono e corteggiano il centrocampista classe 2000 del Brescia, destinato a cambiare maglia alla fine di questa stagione. Per quello che sarà l’ennesimo derby d’Italia di mercato.