A Repubblica, Antognoni ha parlato così dello scudetto perso all'ultima giornata contro la Juventus: "Il Mondiale è stato un risarcimento parziale. Quello scudetto perso con la Fiorentina all’ultima giornata a Cagliari fa ancora male. Giocammo male quella partita, ma penso che avremmo meritato almeno di arrivare allo spareggio. Le settimane del Mondiale invece sono state per me piene di alti e bassi. Col Brasile l’arbitro ha annullato un mio gol regolare, ci tenevo a dare il mio contributo. Per questo in semifinale con la Polonia ho forzato quel tiro, volevo segnare. Però al posto del pallone ho colpito il piede del difensore e addio finale”.