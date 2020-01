Il momento di flessione degli ultimi mesi della Fiorentina si è riflesso anche su Federico Chiesa, avvolto in una spirale di prestazioni non eccellenti e di una forma fisica da ritrovare, per quanto la Juventus continui ad essere sulle sue tracce. Così, Giancarlo Antognoni ha parlato, a margine dell'evento Pitti a Firenze, della situazione del giocatore, da quando è arrivato Beppe Iachini sulla panchina Viola: "Non solo lui, ma anche altri giocatori che erano un po’ accantonati tipo Benassi che stava giocando poco. Ho visto giocatori molto più motivati, forse anche perché con l’allenatore nuovo vogliono conquistarsi il posto o mantenerlo"