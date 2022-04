Giancarlo Antognoni a Gazzetta parla così dei vecchi scontri con la Juve. "La Fiorentina vinse a Napoli con un suo gol. Che cosa successe quel giorno? Nulla... Successe che eravamo in testa con la Juve. Loro vinsero con l’Inter, su rigore, io segnai a 8 minuti dalla fine dopo una ripartenza... ma chiamiamolo contropiede, via... Contropiede iniziato da Massaro, l’ho accompagnato per 50 metri, poi mi ha servito, feci un pallonetto a Castellini. Dopo l’infortunio era un gol importante per me, il primo, ma era più importante mantenere la vetta della classifica. All’ultima giornata eravamo ancora alla pari. Noi andavamo a Cagliari, loro a Catanzaro contro una squadra già spacciata. Pensavamo che la Juve avrebbe vinto, ma non abbiamo giocato bene. Ci fu annullato un gol di Graziani abbastanza regolare... direi regolare, via... ma allora non si poteva rivedere al Var. Insomma, a noi annullato un gol, alla Juve il solito rigore... Che c’era, va detto, quando poi l’abbiamo rivisto. Però rientri nello spogliatoio e senti che la Juve ha vinto su rigore un po’ ci rimani. Il Catanzaro meritava qualcosa di più. Se la giocò. Mentre noi giocammo male. Eravamo forse condizionati dal fatto di voler sentire sempre il risultato dell’altro match. Non trovammo l’episodio favorevole. Meritavamo almeno lo spareggio, è che c’era il Mondiale che pigiava... Bearzot avrà gioito per quella chiusura senza code".