Janis Antiste ha fatto parlare di sé ieri quando ha portato momentaneamente in vantaggio lo Spezia al Picco contro la Juventus (partita finita poi 3-2 per la Juve). Questo il retroscena svelato da Calciomercato.com: "Nella primavera 2018 fu invitato a Milano assieme alla famiglia per visitare le strutture del Milan, per volontà di Stefano Luxoro, allora responsabile del mercato del settore giovanile rossonero.Non se ne fece nulla, il Tolosa successivamente cambiò dirigenza, facendolo esordire da giovanissimo in Prima Squadra e chiudendo così la porta a un addio.Così è arrivato lo Spezia. Che ora se lo gode."