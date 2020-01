Non sono bastate le scritte antisemite apparse a Mondovì appena qualche giorno fa. No, stavolta anche Torino è scenografia di un altro atto di razzismo, assurdo e inqualificabile. Stando a quanto raccontato dai principali media italiani una signora ultra settantenne, con madre di origine ebraica, si è recata quest'oggi in Questsura per denunciare una scritta agghiacciante. Le parole 'Crepa sporca ebrea' sono state raffigurate sul suo pianerottolo, all'interno del palazzo in cui abita nel quartiere Borgo Po. La Digos indaga.