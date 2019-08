La Juventus è uscita sconfitta per 2-1 contro l'Atletico Madrid, nella partita che ha chiuso l'International Champions Cup. Almeno nel primo tempo, però, si ha avuto un discreto antipasto del Sarrismo richiesto dal nuovo allenatore bianconero, che ha sostituito Massimiliano Allegri in panchina. Il possesso palla è salito a quota 59.5%, contro il 40.5% dei colchoneros, mentre i tiri sono stati addirittura 27, un record per il torneo, seppur soltanto 6 diretti nello specchio della porta. Il dato sui calci d'angolo, allo stesso modo, è da urlo: ben 14.