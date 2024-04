Nel corso del 2023, gli ispettori di Nado Italia, l'Agenzia Nazionale Antidoping, hanno effettuato controlli a sorpresa in ambito calcistico o presso i domicili dei calciatori per prelievi di sangue o urina, per un totale di 1130 volte.Dal marzo 2023, con l'accorpamento dei controlli sotto Nado Italia, la Commissione di vigilanza Antidoping è stata messa fuori gioco. I controlli sono stati rimodulati concentrandosi sulle fasce d'età a rischio, principalmente tra i 18 ei 34 anni, e basati anche su segnalazioni anonime e informazioni di intelligence. Questa nuova strategia ha portato a 769 segnalazioni anonime, dalle quali sono derivati 35 provvedimenti disciplinari.Nel corso dell'anno, sono stati controllati più di 5000 atleti appartenenti a 135 discipline sportive, con un totale di oltre 9200 test effettuati. Il 64% di questi test è stato eseguito a sorpresa. Sono stati effettuati anche 134 prelievi per il passaporto biologico degli atleti di alto livello.Tra le discipline sportive più controllate ci sono il calcio, con 2174 esami, l'atletica leggera, con 407 test, e il ciclismo su strada, con 743 controlli. Questi dati riflettono l'impegno costante di Nado Italia nel contrastare il doping e garantire un ambiente sportivo pulito e equo.