20ª GIORNATA
13/01/2024 Sabato 15.00 GENOA-TORINO DAZN
13/01/2024 Sabato 18.00 HELLAS VERONA-EMPOLI DAZN
13/01/2024 Sabato 20.45 MONZA-INTER DAZN/SKY
14/01/2024 Domenica 12.30 LAZIO-LECCE DAZN/SKY
14/01/2024 Domenica 15.00 CAGLIARI-BOLOGNA DAZN
14/01/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-SALERNITANA * DAZN
14/01/2024 Domenica 18.00 FIORENTINA-UDINESE DAZN
14/01/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN
15/01/2024 Lunedì 20.45 ATALANTA-FROSINONE DAZN/SKY
16/01/2024 Martedì 20.45 JUVENTUS-SASSUOLO DAZN
21ª GIORNATA
20/01/2024 Sabato 18.00 ROMA-HELLAS VERONA DAZN
20/01/2024 Sabato 20.45 UDINESE-MILAN DAZN/SKY
21/01/2024 Domenica 12.30 FROSINONE-CAGLIARI DAZN/SKY
21/01/2024 Domenica 15.00 EMPOLI-MONZA DAZN
21/01/2024 Domenica 18.00 SALERNITANA-GENOA DAZN
21/01/2024 Domenica 20.45 LECCE-JUVENTUS DAZN
14/02/2024 Mercoledì 19.00 BOLOGNA-FIORENTINA ** DAZN
22/02/2024 Giovedì 20.45 TORINO-LAZIO ** DAZN/SKY
28/02/2024 Mercoledì 18.00 SASSUOLO-NAPOLI ** DAZN
28/02/2024 Mercoledì 20.45 INTER-ATALANTA ** DAZN
22ª GIORNATA
26/01/2024 Venerdì 20.45 CAGLIARI-TORINO DAZN/SKY
27/01/2024 Sabato 15.00 ATALANTA-UDINESE DAZN
27/01/2024 Sabato 18.00 JUVENTUS-EMPOLI DAZN
27/01/2024 Sabato 20.45 MILAN-BOLOGNA DAZN/SKY
28/01/2024 Domenica 12.30 GENOA-LECCE DAZN/SKY
28/01/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-FROSINONE DAZN
28/01/2024 Domenica 15.00 MONZA-SASSUOLO DAZN
28/01/2024 Domenica 18.00 LAZIO-NAPOLI DAZN
28/01/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA-INTER DAZN
29/01/2024 Lunedì 20.45 SALERNITANA-ROMA DAZN
23ª GIORNATA
02/02/2024 Venerdì 20.45 LECCE-FIORENTINA DAZN
03/02/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN
03/02/2024 Sabato 15.00 UDINESE-MONZA DAZN
03/02/2024 Sabato 18.00 FROSINONE-MILAN DAZN
03/02/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA-SASSUOLO DAZN/SKY
04/02/2024 Domenica 12.30 TORINO-SALERNITANA DAZN/SKY
04/02/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-HELLAS VERONA DAZN
04/02/2024 Domenica 18.00 ATALANTA-LAZIO DAZN
04/02/2024 Domenica 20.45 INTER-JUVENTUS DAZN
05/02/2024 Lunedì 20.45 ROMA-CAGLIARI DAZN/SKY
24ª GIORNATA
09/02/2024 Venerdì 20.45 SALERNITANA-EMPOLI DAZN
10/02/2024 Sabato 15.00 CAGLIARI-LAZIO DAZN
10/02/2024 Sabato 18.00 ROMA-INTER DAZN
10/02/2024 Sabato 20.45 SASSUOLO-TORINO DAZN/SKY
11/02/2024 Domenica 12.30 FIORENTINA-FROSINONE DAZN/SKY
11/02/2024 Domenica 15.00 BOLOGNA-LECCE DAZN
11/02/2024 Domenica 15.00 MONZA-HELLAS VERONA DAZN
11/02/2024 Domenica 18.00 GENOA-ATALANTA DAZN
11/02/2024 Domenica 20.45 MILAN-NAPOLI DAZN
12/02/2024 Lunedì 20.45 JUVENTUS-UDINESE DAZN/SKY
25ª GIORNATA
16/02/2024 Venerdì 19.00 TORINO-LECCE DAZN
16/02/2024 Venerdì 21.00 INTER-SALERNITANA DAZN/SKY
17/02/2024 Sabato 15.00 NAPOLI-GENOA DAZN
17/02/2024 Sabato 18.00 HELLAS VERONA-JUVENTUS DAZN
17/02/2024 Sabato 20.45 ATALANTA-SASSUOLO DAZN/SKY
18/02/2024 Domenica 12.30 LAZIO-BOLOGNA DAZN/SKY
18/02/2024 Domenica 15.00 EMPOLI-FIORENTINA DAZN
18/02/2024 Domenica 15.00 UDINESE-CAGLIARI DAZN
18/02/2024 Domenica 18.00 FROSINONE-ROMA DAZN
18/02/2024 Domenica 20.45 MONZA-MILAN DAZN
26ª GIORNATA
23/02/2024 Venerdì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN
24/02/2024 Sabato 15.00 SASSUOLO-EMPOLI DAZN
24/02/2024 Sabato 18.00 SALERNITANA-MONZA DAZN
24/02/2024 Sabato 20.45 GENOA-UDINESE DAZN/SKY
25/02/2024 Domenica 12.30 JUVENTUS-FROSINONE DAZN/SKY
25/02/2024 Domenica 15.00 CAGLIARI-NAPOLI DAZN
25/02/2024 Domenica 18.00 LECCE-INTER DAZN
25/02/2024 Domenica 20.45 MILAN-ATALANTA DAZN
26/02/2024 Lunedì 18.30 ROMA-TORINO DAZN
26/02/2024 Lunedì 20.45 FIORENTINA-LAZIO DAZN/SKY
27ª GIORNATA
01/03/2024 Venerdì 20.45 LAZIO-MILAN DAZN
02/03/2024 Sabato 15.00 UDINESE-SALERNITANA DAZN
02/03/2024 Sabato 18.00 MONZA-ROMA DAZN
02/03/2024 Sabato 20.45 TORINO-FIORENTINA DAZN/SKY
03/03/2024 Domenica 12.30 HELLAS VERONA-SASSUOLO DAZN/SKY
03/03/2024 Domenica 15.00 EMPOLI-CAGLIARI DAZN
03/03/2024 Domenica 15.00 FROSINONE-LECCE DAZN
03/03/2024 Domenica 18.00 ATALANTA-BOLOGNA DAZN
03/03/2024 Domenica 20.45 NAPOLI-JUVENTUS DAZN
04/03/2024 Lunedì 20.45 INTER-GENOA DAZN/SKY