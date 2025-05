Quando si saprà l'orario?



Serie A, programma 37esima giornata

La Lega ha comunicato le date per la 37esima giornata di Serie A: si giocherà in contemporanea domenica 18 maggio, due possibili eccezioni. due gare che potrebbero variare ed essere anticipate, ovvero Genoa-Atalanta e Como-Verona nell'eventualità che dopo la prossima giornata non ci fosse la necessità di farle disputare in contemporanea per questioni di classifica.Verrà svelato martedì 13 maggio ma certamente saranno tutte in contemporanea. Questo il programma delle gare.

CAGLIARI - VENEZIAFIORENTINA - BOLOGNAGENOA - ATALANTAHELLAS VERONA - COMOINTER - LAZIOJUVENTUS - UDINESELECCE - TORINOMONZA - EMPOLIPARMA - NAPOLIROMA - MILAN