. Il gol convalidato a Filipin, dopo un presunto tocco di mano a inizio azione di Adrien, ha fatto arrabbiare non poco i tifosi nerazzurri (e non solo), che si sono riversati sui social per sfogare tutta la loro rabbia per un episodio che, a loro dire, non è stato giudicato correttamente dall'arbitro Danielee dal. Tra coloro che hanno voluto commentare quanto accaduto anche il noto giornalista Enrico, che non si è affatto limitato: "È ufficiale il cambio di regolamento: quando è in campo Rabiot, tra i 22 calciatori in campo sono 3 quelli che possono giocare con le mani: i 2 portieri e il francese della Juve".