Da un estratto di All or Nothing, Pavelparla del suo rapporto con le partite da dirigente e della sua esperienza ormai più che ventennale in Italia. Ecco quanto racconta nel documentario sui bianconeri."Io certe partite le devo vivere da dirigente, non è semplice perché i primi anni li ho vissuti come un ex calciatore. Ora è diverso, devi pensare come poter rimanere tranquillo. Non è semplice. Ogni tanto prevale il cuore e la passione, e puoi sbagliare anche tu"."In Italia? 20 anni. Sono tanti, più in Italia che in Rep.Ceca. Da 25 in Italia, 20 lì. Ormai ci siamo, dovrei prendere il passaporto".