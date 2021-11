Giorgio e Claudio. Insieme. In una normale cena tra fratelli, ma con le telecamere di Amazon Prime puntate su di loro. Ecco un nuovo estratto di All or Nothing, raccolto da IlBianconero.com."Abbiamo giocato insieme fino ai 15", racconta Giorgio. Corretto dal fratello: "Fino ai giovanissimi del Livorno, insieme fino ai 14". Ancora Giorgio: "Come eravamo? C'è chi aveva cose migliori, altre peggiori". Dunque, come mai l'altro Chiellini ha fatto quella carriera? Lo spiega Claudio: "E' stato un discorso di volontà, di migliorare, di cambiare, di allenarsi. Volontà che io non ho avuto a 14-15 anni e che lui ha avuto e l'ha portato avanti".Ancora Claudio: "Sicuramente quando Giorgio smetterà non lo vivrò più da fratello. E magari la stessa partita la vivi in maniera diversa. Io durante le partite sono troppo agitato. Vivrò le partite magari più serenamente".- "Quando smetterò? - risponde Giorgio - Mi dispiacerà, è naturale, ci saranno da ritrovare un equilibrio, gli sballottamenti. Ma non mi spaventa. Mi piace deciderlo e viverlo con serenità. Se sarà questo luglio o il prossimo, o come Buffon a 50 anni... quello si vedrà".