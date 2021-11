"Io a Parma ho giocato con suo padre, 2-3 anni insieme, abbiamo vinto qualche coppa, abbiamo dato qualche gioia al pubblico parmigiano. Lui era ancora piccinino, ma capiva meno di adesso. Pensa un po' come stava!". Inizia così una delle clip più belle, svelate da Amazon Prime durante la presentazione di All or Nothing-Juventus."Mi ha raccontato una volta mio padre di quando sei venuto a casa. Avevi i capelli biondi, qui, sparati e una fascia. E appena sei entrato, ho iniziato a piangere". Risponde Gigi: "Sì, sì, è probabile". Ridendo. Ancora Chiesa: "Il primo ricordo di Gigi non è a Parma con mio padre, ero veramente piccolo. Ma quando ha alzato la Coppa del Mondo. Penso abbia fatto la storia del calcio italiano. Non so se ha fatto più effetto per me giocare con lui o viceversa. Perché il tempo è passato, sono cambiate le generazioni, ma lui resta un idolo"."Gigi ce la fa a giocare anche con i miei, di figli", scherza poi Leonardo Bonucci. AL quale si unisce Chiellini in un altro spezzone, quello della cena con suo fratello: "Se sarà a luglio o il prossimo, quello si vedrà. O magari come Buffon, a 50 anni"...