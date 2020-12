Ansu Fati ha vinto il premio di miglior giocatore Under 21 per la giuria web. Ecco le sue parole a Tuttosport.



STO MEGLIO - "Già sto meglio, ho iniziato il recupero e ogni giorno sto meglio. Spero di tornare presto in campo".



VOGLIO VINCERE - "Per me è un sogno prendere questo premio, qualsiasi giocatore lo sogna. Così come vincere, non solo titoli individuali ma anche di squadra. Haaland è il vincitore ma sono contento di partecipare, di stare qui".



SENSAZIONI - "Sensazione unica, penso a giocare tante partite come il Barcellona. E' tutto più di un sogno, lavorando per tante partite per questo grande club".



MESSI - "Giocare con lui? Giocare con Leo è un sogno. Lo vedevo in tv da piccolo. Come dico sempre, è un sogno giocare con lui, tutti i giorni mi dà buoni consigli e imparo tanto da lui. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per me, mi appoggia e mi aiuta a migliorare".



IL MOMENTO - "Non ho alternative al momento, è molto difficile viverlo da casa, si soffre di più. Quando starò meglio mi rifarò, ogni giorno sono più vicino al rientro".



PSG - "Senz'altro il Psg è una grandissima squadra, siamo altrettanto motivati e potremo fare una grande prestazione".