A 15 anni Lorenzo Anghelè ha vissuto una serata che non dimenticherà mai nella vita. Per il ragazzo dell'Under 16 della Juventus - numero dieci sulle spalle - lo 0-2 contro il Barcellona è stato meno amaro grazie...a un avversario. Riavvolgiamo il nastro: come riporta Sky Sport, Anghelè faceva il raccattapalle a bordocampo e durante il riscaldamento delle squadre ha chiesto ad Ansu Fati se gli regalava la maglia in caso di ingresso in campo. Lo spagnolo annuisce ma a fine partita scambia la maglietta con Morata e se ne va negli spogliatoi. Tanti saluti.



LA SORPRESA - Testa china per Lorenzo, un po' per il risultato un po' per essersi illuso di avere tra le mani la maglia di Ansu Fati. Quando la serata sembrava finita e stava rientrando negli spogliatoi, improvvisamente spunta l'attaccante del Barcellona che si era dimenticato della promessa. Maglia consegnata con tanto di foto ricordo, pubblicata su Instagram dalla BC Group Agency che racconta l'episodio in un post: "La partita tra Juve e Barça è già finita da un pezzo, sul prato dello Stadium non c'è più nessuno: a un certo punto, però, si vede riemergere dagli spogliatoi un giocatore, con una maglia in mano. Una promessa è una promessa.

E Ansu Fati ha tutte le intenzioni di mantenere la parola data: aveva promesso la sua maglia (quella rosa, con cui il Barcellona ha affrontato la Juventus) a Lorenzo Anghele, e quando se ne ricorda torna subito in campo.

Poi, foto di rito con il fortunato custode del cimelio. Un gesto da signore, con cui il quasi-diciottenne del Barcellona dimostra come l'età non conti, QUANDO SI È PORTATORI DI CERTI VALORI".



