Tra Juventus e Barcellona si è aperto un tavolo di trattative ormai da tempo, anche se ancora si fatica a trovare la quadra. Così, con il nome di Miralem Pjanic che continua a circolare, la Juve non è riuscita a trovare la giusta contropartita dai catalani: secondo quanto riporta Mundo Deportivo, così si è arrivati al nome di Ansu Fati, una richiesta che i blaugrana hanno considerato quasi provocatoria. Così, scartati Rakitic & Co., con Arthur deciso a restare in Spagna, è cominciato a circolare il nome di Ansu Fati: il Barcellona, però, lo considera incedibile.