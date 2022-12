Dopo la terribile notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, salutato ieri, ora il calcio ci stringe intorno a Luca Vialli per dargli forza in un momento difficilissimo. Il capitano dell'ultima Juventus campione d'Europa è tornato a combattere la battaglia più dura, contro il tumore al pancreas. Dopo l'annuncio della pausa dal ruolo di capo delegazione degli azzurri era suonato un campanello d’allarme per tutti e ieri da Londra, dove l’ex attaccante si è trasferito a vivere anni fa, è arrivata la notizia che le sue condizioni si sono aggravate al punto da obbligarne il ricovero nella clinica dove Vialli aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas scoperto nel 2017, spiega la Gazzetta dello Sport. Che aggiunge: "il momento è molto delicato, la prova è il viaggio della madre 87enne Maria Teresa, partita nel pomeriggio da Cremona per l’Inghilterra. Un segnale che confermerebbe ciò che nessuno si augurava, ovvero che la malattia è tornata a bussare in maniera crudele alla porta di Gianluca".