Stamattina, dopo la tranche di tamponi per tutto il gruppo squadra, la Lazio è scesa in campo nel centro sportivo di Formello. Come scrive calciomercato.com, l’allenamento di oggi ha visto i biancocelesti impegnati prima in un lavoro di forza con elastici e addominali, e poi dei circuiti tecnici: tra le buone notizie per Simone Inzaghi c'è Radu. Il difensore romeno ha effettuato l’intero allenamento in gruppo. Tutti assenti stamattina i calciatori in dubbio Covid: Strakosha, Leiva, Immobile, Vavro, Escalante, Djavan Anderson, Lazzari e Luis Alberto. Per gli ultimi tre la quarantena finiva oggi, giorno di tamponi. In caso di negatività al molecolare effettuato oggi, per la Juventus saranno a disposizione.