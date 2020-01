Cristiano Ronaldo ha saltato l'allenamento di ieri per colpa della sinusite che l'ha costretto anche a saltare il match di Coppa Italia contro l'Udinese. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'attaccante bianconero rischia di saltare il prossimo match di campionato contro il Parma. In caso di forfait anche per l'allenamento di oggi, infatti, CR7 sarebbe a rischio per la sfida di campionato contro i crociati. Se ci sarà farà coppia in attacco con Paulo Dybala altrimenti Maurizio Sarri lancerà nuovamente l'attacco argentino con La Joya e Gonzalo Higuain.