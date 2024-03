Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è stato vittima di un malore poche ore prima della gara di campionato contro l'Atalanta, in trasferta. Il dirigente, braccio destro di Commisso già dai tempi del New York Cosmos negli USA, si è sentito male nell'hotel dove alloggiava la squadra, il Winter Garden di Grassobbio; è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale San Raffaele di Milano.La Fiorentina, naturalmente sconvolta dall'evento improvviso e in apprensione per le condizioni del proprio dirigente, non è nemmeno arrivata al Gewiss Stadium, e ha chiesto il rinvio della gara di Bergamo a data da destinarsi: ipotesi al vaglio da parte delle autorità competenti.AGGIORNAMENTORinviata ufficialmente la partita tra Atalanta e Fiorentina.