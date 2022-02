In poche ore due brutti infortuni. Prima Weston McKennie, poi Kaio Jorge e la Juve perde due pedine per quasi tutta la stagione. Dopo il grave colpo subito con Federico Chiesa, infatti, i bianconeri si trovano a fare i conti con due situazioni complesse e inaspettate. L'americano ha riportato la frattura del metatarso nella gara di ieri sera contro il Villarreal e starà fuori almeno due mesi, mentre il brasiliano si è accasciato tenendosi il ginocchio durante la sfida odierna della Juve U23 contro la Pro Patria: per lui si teme la lesione del tendine rotuleo. I tifosi sui social si sono scatenati... c'è chi se l'è presa con una stagione maledetta, ma anche chi colpevolizza la scelta (di Allegri) di mandarlo con la seconda squadra.



Ecco le reazioni nella nostra gallery.