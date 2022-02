C'è ansia in casa Juve. Iniziata con l'uscita dal campo di McKennie, che non riusciva ad appoggiare al piede ed è stato scortato per tutto il bordocampo, fin dentro gli spogliatoi. Ansia amplificata quando ci si è resi conto dell'entità dell'infortunio. Il centrocampista statunitense, in questo momento, si sta sottoponendo ai primi esami di controllo, la paura più grande è che ci sia la frattura di un metatarso.