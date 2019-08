La serata di Joao Felix è stata di quelle da ricordare a Stoccolma e l'Atletico Madrid ha così sconfitto per 2-1 la Juventus in International Champions Cup. Il gioiello classe '99 ha potuto approfittare, però, di una partita da dimenticare di Mattia De Sciglio, che è stato protagonista in negativo su entrambi i gol subiti dai bianconeri. Felix, infatti, è sfuggito proprio al terzino destro in entrambe le occasioni, riuscendo a superare Wojciech Szczesny, nel primo caso grazie anche a una leggera deviazione di Thomas Lemar.