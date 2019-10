Romelu Lukaku non è ancora certo di poter scendere in campo contro la Juventus nella serata di domani, quando è in programma a San Siro il big match della settima giornata di Serie A tra le prime due forze del campionato. Come racconta La Gazzetta dello Sport, infatti, la risposta definitiva sulle condizioni del centravanti arriverà soltanto nella rifinitura di oggi. Fin qui Lukaku ha lavorato in parte con il gruppo e in parte da solo per recuperare la condizione, ma non sarà in campo se non al massimo delle forze.