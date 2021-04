Nessun passo indietro. Nessun cambio di rotta. In una nota affidata all'ANSA, emerge la posizione della Juventus. O meglio: non emergono novità. Dopo i saluti dei club inglesi, che in serata hanno ufficializzato l'addio alla Superlega, la Juve non ha intenzione di cambiare idea o di seguire il loro esempio. In serata è venuta fuori la posizione del Milan, che avrebbe invece deciso di fare un passo indietro.



LE VOCI SU AGNELLI - Qualche minuto fa era emersa nuovamente l'indiscrezione riguardo a eventuali dimissioni del presidente Agnelli: a raccontarlo, BeInSports. Al momento, nessuna di queste voci è stata confermata.