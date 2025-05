Ansa - Rissa tra tifosi di Inter e Atalanta: muore un giovane accoltellato

Getty Images

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso, con una sola coltellata, il 26enne Riccardo Claris nella notte a Bergamo. Secondo quanto riportato dall’ANSA, l’episodio è avvenuto in seguito a una violenta lite tra due gruppi di tifosi: uno legato all’Atalanta, di cui faceva parte la vittima, e uno dell’Inter, con il diciannovenne tra i partecipanti.La discussione sarebbe iniziata in un bar di Borgo Santa Caterina e degenerata poco dopo, fino al tragico epilogo nei pressi di via Ghirardelli, proprio vicino all’abitazione di Claris. Sul posto, a breve distanza dal corpo, i carabinieri hanno rinvenuto sia la lama che il manico del coltello in ceramica usato per l’aggressione.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto, ma il giovane è stato fermato con l’accusa di omicidio.