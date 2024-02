Riforma del calcio: la Juventus incontra Gravina

Stando a quanto riportato dall'ANSA, nella giornata di oggisono uscite allo scoperto e hanno incontrato in Federazione il presidente dellaGabriele, per discutere in merito alladel calcio italiano. Secondo le prime indiscrezioni, i tre club più titolati in Italia si sono schierati per ridurre il numero di squadre in Serie A, con la proposta di passare, posizione in controtendenza rispetto a quella di molti altri club.Nell'incontro avuto in Federcalcio, l'Inter era rappresentata dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, la Juventus dall'ad Maurizioe dal dirigente Francesco, mentre il Milan dal presidente Paolo Scaroni, collegato in videoconferenza.