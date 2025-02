Ansa - Plusvalenze Napoli, si muove la Procura Figc

Getty

Napoli, si muove la Procura Figc

Nuovi sviluppi nella vicenda giudiziaria che coinvolge ile il presidente Aurelio La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del numero uno del club partenopeo per falso in bilancio , in relazione ai bilanci della SSC Napoli dal 2019 al 2021. Ora anche la Procura federale della FIGC potrebbe riaprire il fascicolo sul piano sportivo.Secondo l’Ansa, la Procura FIGC intende richiedere nuovamente gli atti dell’inchiesta alla Procura di Roma. Una richiesta analoga era già stata avanzata nel 2024, ma il materiale era stato secretato per esigenze investigative. L’indagine riguarda presunte plusvalenze fittizie, con particolare riferimento alle operazioni di Kostas Manolas e Victor Osimhen.

La giustizia sportiva aveva già analizzato l'affare Osimhen, ma nell’aprile 2022 aveva assolto sia il Napoli che De Laurentiis. Il Tribunale Federale Nazionale aveva prosciolto tutti gli imputati, e il successivo ricorso della Procura FIGC era stato respinto. Tuttavia, nel caso della Juventus, la Procura FIGC ha poi presentato un ricorso per revocazione, senza però coinvolgere il Napoli.Ora la situazione potrebbe cambiare. Se dagli atti emergessero nuovi elementi, la giustizia sportiva potrebbe riaprire il caso, valutando eventuali sanzioni. Resta da capire se le indagini della Procura di Roma abbiano prodotto prove tali da giustificare una nuova inchiesta anche in ambito sportivo.