ANSA - "Daniele Orsato non si è mai permesso di chiedermi il commissariamento dell'Associazione italiana arbitri (Aia). Ha solo evidenziato legittimamente un'insicurezza nell'arbitrare certe partite, perché puntualmente il conflitto di politica interna all'associazione genera tensioni che ricadono sugli arbitri". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa post consiglio federale. Nelle sue comunicazioni iniziali, Gravina ha informato le componenti che la Federazione dovrà adottare nelle prossime settimane i principi informatori delle Leghe e dell'Aia, in conseguenza dell'approvazione da parte del Coni dei principi informatori delle Federazioni.A tal proposito, il Coni ha già nominato un commissario ad acta. "Per questo ho invitato il presidente Aia a sospendere ogni forma di campagna elettorale per la presidenza", ha aggiunto Gravina.