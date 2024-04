La Sores, Centrale Operativa Sanitaria Regionale, ha comunicato che il calciatore è stato ricoverato in ospedale con codice giallo, indicando che. Secondo fonti sanitarie, N'Dicka non ha avuto un infarto. Il giocatore rimarrà comunque sotto osservazione in ospedale e sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti.L'arbitro Pairetto e l'Udinese hanno immediatamente offerto massima disponibilità alla Roma. La squadra giallorossa desidera assicurarsi con la massima certezza sulle condizioni di N'Dicka e, dopo una consultazione tra De Rossi e lo spogliatoio, è stata presa la decisione di non continuare la partita. N'Dicka è cosciente e è stato portato in ospedale per accertamenti, ha comunicato la Roma. La partita è stata quindi interrotta e sarà rimandata a una data successiva da stabilire. Nessun membro delle squadre di Udinese e Roma commenterà l'evento fino a quando non sarà disponibile una diagnosi definitiva.