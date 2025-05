Ansa - Napoli, 39 feriti e 10 rapine durante la festa scudetto

Getty Images

Dopo una notte di festa, a Napoli si fa la conta dei danni e dei feriti. Secondo quanto riportato dall’ANSA, sono 39 le persone che si sono fatte refertare negli ospedali Vecchio Pellegrini e San Paolo, come riferisce l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Le cause principali: ustioni da fuochi d’artificio e colluttazioni. Tra i feriti anche un cittadino belga di 27 anni, accoltellato alla gamba in via Poerio da due uomini in scooter, senza apparente motivo.Il presidente dell’associazione, Manuel Ruggiero, ha sottolineato come i numeri siano parziali: “A Capodanno i feriti furono 36”. Danni anche in piazza Trieste e Trento, dove la fontana del Carciofo è stata danneggiata nonostante le protezioni.

10 rapine consumate

7 aggressioni denunciate

3 feriti gravi

1 arma sequestrata

Il report dei carabinieri parla di:Tra gli episodi più gravi: la rapina violenta a Poggioreale, con un uomo colpito alla testa con il calcio di una pistola; un 28enne di Caserta accoltellato al volto in centro città; e il ritrovamento di una pistola scacciacani calibro 38 in un’auto abbandonata a piazza Nazionale.