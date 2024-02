Come riportato dall'ANSA, il presidente dellaMatteoha fatto visita alla. Marani, accompagnato dal segretario generale Paolucci, ha infatti accolto l'invito del presidente della Juventus, Gianluca, a visitare il centro sportivo die l'headquarters, incontrando l'amministratore delegato Maurizio, Massimiliano, il ds Cristianoe altri dirigenti. E' stata un'occasione per conoscere da vicino il lavoro svolto dalla prima Seconda squadra a essere entrata nel campionato di serie C."La Juventus Next Gen ha portato circa 30 calciatori a debuttare nella Prima squadra. Questo risultato deve far capire la validità del progetto delle seconde squadre, un- ha dichiarato Marani -. Ringrazio per questo la disponibilità generosa dei nostri club a favore dell'intero sistema. La Serie C Now è un campionato di formazione che prepara al calcio. Da noi si possono lanciare i giovani aiutandone la crescita"., valorizzi l'organico, aiuti la società riducendo il monte ingaggi, aiuti le nazionali e migliori la qualità del gioco", la conclusione del presidente della Lega Pro.