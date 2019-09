Secondo quanto raccolto dall'agenzia Ansa, "per il 59% di un campione statistico di tifosi di tutte le squadre italiane anche quest'anno la musica sarà la stessa degli anni precedenti". Il sondaggio, realizzato dall'istituto Piepoli, ha confermato quanto raccontato ormai da anni: "Gli italiani si confermano "conservatori" in campo calcistico". Complice anche l'inizio sfavillante, con la gara spettacolare contro il Napoli, vincerà ancora la Juve. A insediarla "sarà l'Inter di Antonio Conte dice il 20% degli interpellati, mentre solo il 9% si esprime a favore del Napoli di Carlo Ancelotti. In un'ideale classifica dei competitor per il titolo solo il 5% dei tifosi vede il Milan vincere, il 2% punta sulla Roma, l'1% sulla Lazio, l'Atalanta, la Sampdoria e il Torino".