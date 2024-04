ANSA - Alla Continassa sono partiti i lavori per il derby contro il Torino, l'osservato principale è Federico"Non stava benissimo e ha giocato con un risentimento alla coscia" diceva il tecnico Massimilianodopo la sfida contro la Fiorentina, con l'ex viola richiamato in panchina intorno al 60'.Per l'attaccante della Juventus però si tratta di semplici noie muscolari, di conseguenza non c'è grande preoccupazione in vista della stracittadina di sabato alle 18 all'Olimpico Grande Torino. Chi invece è ancora fermo ai box è Arkadiusz Milik, il quale ha ancora bisogno di una decina di giorni per rientrare a disposizione.