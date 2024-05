ANSA: rottura inevitabile tra Allegri e la Juventus

Una nota ANSA chiarisce la posizione della, che si definisce "dai gesti di Allegri".Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa, che cita fonti vicine alla stessa società, "non sarebbe imminente una conclusione anticipata del rapporto tra la società e il tecnico Massimiliano Allegri".La rottura pare ormai inevitabile ed è probabile che l'incontro tra l'allenatore e i vertici societari per discutere del futuro, programmato alla fine della stagione, avvenga molto prima.Per ANSA, "quel che è certo è che il club bianconero è contrariato dal comportamento tenuto da Allegri, ieri a Roma, sia nei confronti delle istituzioni sportive sia degli organi di informazione e dallo stesso atteggiamento tenuto in campo nei confronti dei dirigenti bianconeri".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.