INDAGINE DELLA PROCURA DI TORINO SULL'EREDITA' AVVOCATO AGNELLI, CHI SONO GLI INDAGATI

Una nuova pagina, di carattere fiscale, sull'eredità dell'avvocato Gianni. Ad avviarla è stata Margheritanei confronti dei figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Un focus sulle società fiduciarie del gruppo controllato dalla famiglia Agnelli è stato attivato dalla procura di Torino. La Guardia di Finanza ha acquisito della documentazione nello studio di un notaio. Secondo quanto si è appreso, il fascicolo è stato aperto dopo un esposto presentato proprio da Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli. A riferirlo è Ansa.

Sarebbero tre le persone iscritte nel registro degli indagati. Si tratta di Gianluca Ferrero, commercialista torinese, Robert Von Groueningen, amministratore dell’eredità di Marella Agnelli per incarico dell’autorità giudiziaria svizzera, e di John Elkann. Non sarebbero invece coinvolte le società del gruppo controllato dalla dinastia torinese. L'obiettivo delle indagini è quello di verificare l'irregolarità fiscale in particolare con riferimento, si apprende, alla residenza fiscale della madre di Margherita, Marella Caracciolo di Castagneto. Non sarebbe quindi a carico di ignoti.